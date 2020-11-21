Число жертв ракетного обстрела в Кабуле увеличилось до 8

21 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. По меньшей мере восемь человек погибли, 31 получил ранения в результате ракетного обстрела Кабула. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на телеканал 1TV.

По данным Министерства внутренних дел Афганистана, всего утром по Кабулу было выпущено 23 ракеты. Обстрелу подверглись несколько районов города.

"Одна из ракет, выпущенных сегодня утром, упала на территории посольства Ирана в Кабуле, несколько осколков попали в основное здание посольства. К счастью, обошлось без жертв и все сотрудники посольства здоровы", - говорится на странице иранского представительства в Twitter.

Ранее телеканал 1TV со ссылкой на заместителя пресс-секретаря Министерства здравоохранения Афганистана информировал о пяти погибших и 21 раненом в результате обстрела.-0-