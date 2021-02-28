Число жертв разгона протестующих в Мьянме увеличилось до 17

28 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Не менее 17 человек погибли в Мьянме в результате разгона протестующих, выступающих против захвата власти военными, сообщает портал Mizzima.

Демонстрации проходили 28 февраля во многих районах страны. Трое человек были убиты во время разгона силами безопасности акции протеста в Пегу. В Мандалае и Пакхоуку погибли по два человека, по одному - в Мьейе и Моламьяйне.

Отмечается, что в городе Тавой пострадали 20 человек. Сотрудники медицинских служб заявляют, что погибшие скончались из-за ранений боевыми патронами, а пострадавшие были ранены резиновыми пулями. В отдельных случаях силы безопасности начинали стрелять и применять слезоточивый газ без предупреждения.

Некоторые протестующие пытались обороняться самодельными щитами, в том числе вырезанными из бочек.-0-