Число жертв серии землетрясений в Индонезии достигло 42

15 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. По меньшей мере 42 человека погибли из-за землетрясений, произошедших в индонезийской провинции Западный Сулавеси, сообщил телеканал CNA со ссылкой на местные власти.

Ранее поступала информация о 35 жертвах.

По сведениям телеканала, из-под завалов в городе Мамуджу извлечены тела 34 человек, еще 8 умерли уже после операции по спасению. Под завалами все еще находятся люди, число которых не уточняется.

Ранее Агентство по ликвидации последствий стихийных бедствий республики приводило информацию об эвакуации почти 15 тыс. местных жителей, которых власти Индонезии переместили в 10 специальных центров. Также называлось число раненых - 637 человек. Подземные толчки повредили около 300 зданий и стали причиной отключения электричества и нарушения связи в регионе.

Землетрясение магнитудой 6,2 произошло в Западном Сулавеси 15 января примерно 2.28 по местному времени. Эпицентр находился на расстоянии 6 км к северо-западу от района Маджене, очаг залегал на глубине 10 км. Днем ранее в 14.35 по местному времени в этом же районе произошло землетрясение магнитудой 5,9. С четверга местная сейсмологическая служба зафиксировала 28 афтершоков.-0-