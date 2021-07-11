Число жертв схода оползня в Японии достигло 10

11 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. По меньшей мере 10 человек погибли в результате схода оползня 4 июля в городе Атами в центральной части Японии. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на агентство Kyodo.

Ранее сообщалось о девяти погибших.

Спасатели уже вторую неделю продолжают разбирать завалы на месте схода оползня. Пропавшими без вести до сих пор числятся 18 человек.

Оползень в Атами, население которого составляет 37 тыс. человек, сошел утром 4 июля. Его протяженность составила порядка 2 км, ущерб был нанесен более чем 130 домам и постройкам. Причиной оползня стали ливни, которые несколько дней шли в центральных и восточных районах Японии. В отдельных местах за двое суток выпало от 400 до 600 мм осадков.-0-