Число жертв столкновений в Триполи возросло до 51

9 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Число погибших во время столкновений в Триполи между войсками Ливийской национальной армии фельдмаршала Халифы Хафтара и Правительства национального согласия возросло до 51, сообщает ТАСС со ссылкой на агентство Associated Press .

Столкновения между противоборствующими ливийскими силами за контроль над столицей обострились в понедельник после обстрела аэропорта Митига. Всемирная организация здравоохранения заявила, что два врача были убиты, пытаясь эвакуировать раненых из зон конфликта.

Ранее в понедельник истребитель ВВС ЛНА нанес удар по аэродрому Митига, в результате которого он прекратил работу. Обстрел гражданского объекта осудил спецпредставитель Генерального секретаря ООН в Ливии Гасан Саламе, назвав его грубым нарушением международного права. Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш призвал к немедленному прекращению военной операции. Он подчеркнул, что его спецпредставитель в Ливии "сохраняет готовность способствовать диалогу" между сторонами.

Ливийский кризис продолжается с 2011 года, с момента свержения Муаммара Каддафи. Богатая нефтью страна фактически была разорвана на части из-за многочисленных внутренних конфликтов.-0-