Число жертв страшной аварии в Ярославской области возросло до восьми

15 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Восемь человек стали жертвами аварии, которая произошла в Ярославской области, сообщает российский телевизионный Пятый канал .

Еще 29 получили травмы различной степени тяжести. Среди погибших - оба водителя. На трассе недалеко от поселка Заячий Холм столкнулись автобус ПАЗ и грузовик МАN.

Количество пострадавших в аварии с автобусом под Ярославлем возросло до 28 Для расследования уголовного дела в Гаврилов-Ямском районе создана специализированная следственно-оперативная группа. Следователи осмотрели место аварии, допросили свидетелей, назначили судебно-медицинские, автотехнические экспертизы.

По предварительным данным, авария могла произойти из-за выезда фуры на встречную полосу. Однако это еще предстоит установить следствию.

Не менее 7 человек погибли в ДТП с автобусом в Ярославской области Инцидент произошел в Гаврилов-Ямском районе. По информации ГИБДД погибли семь человек, в пресс-службе департамента здравоохранения региона приводят данные о девяти погибших.

Установлены личности пяти жертв аварии. Имена остальных погибших пока неизвестны.-0-