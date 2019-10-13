Число жертв тайфуна "Хагибис" в Японии возросло до 19

13 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. По последним данным, из-за тайфуна "Хагибис" в Японии погибли как минимум 19 человек (ранее сообщалось о двух), 16 пропали без вести, сообщает японское информационное агентство Kyodo

По данным агентства, основанным на информации спасателей и властей, в результате удара стихии пострадали около 100 человек.

Как сообщалось, тайфун вызвал полную остановку железнодорожного и авиационного сообщения, масштабные отключения электроэнергии и перебои в работе линий телефонной связи и интернета. В городах центральной части страны зафиксированы сходы оползней и разливы рек.-0-