Число жертв тайфуна "Хагибис" в Японии возросло до 74

16 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Список погибших в Японии в результате удара мощного тайфуна "Хагибис" возрос до 74 человек, сообщает ТАСС.

На сегодня 11 человек числятся пропавшими без вести, более 220 получили различные травмы. Наибольшее число погибших и пострадавших приходится на префектуры Фукусима и Мияги на северо-востоке главного острова страны Хонсю, а также на префектуру Канагава, которая примыкает к Токио с юго-запада.

В пострадавших районах не работают более 230 школ, закрыты десятки супермаркетов, вышли из строя свыше 120 банкоматов. Разливы рек и водоемов, разрушения набережных зафиксированы почти в 80 местах. Из-за подтоплений по-прежнему не налажено движение на ряде железнодорожных линий, включая скоростные. Перекрыты некоторые участки скоростных автомобильных дорог.

Сейчас в пострадавших районах восстанавливают инфраструктуру, ведутся поисково-спасательные операции. Всего в этих работах задействовано около 110 тыс. человек, включая военнослужащих сил самообороны, пожарных, полицию.

Тайфун "Хагибис" ударил по основной территории Японии в субботу, 12 октября, и прошел по тихоокеанскому побережью главного острова страны Хонсю.-0-