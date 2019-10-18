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18 октября 2019, 09:55

Число жертв тайфуна "Хагибис" возросло до 78 человек

Фото Reuters
Фото Reuters

18 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Японии число погибших в результате тайфуна "Хагибис" увеличилось до 78 человек, поиски еще девяти пропавших без вести продолжаются. Об этом сообщает японская телерадиокомпания NHK.

Как уточняет NHK, в префектуре Фукусима на северо-востоке Японии, одном из наиболее пострадавших регионов, погибли 28 человек. Жертвами тайфуна "Хагибис" в префектуре Мияги стали 16 человек, а в префектуре Канагава - 14.

Японские метеорологи рассказали, что во время разгула стихии во многих районах за один-два дня было зарегистрировано до 40% годового количества осадков. При этом синоптики прогнозируют, что северную и восточную части Японии 18 и 19 октября снова накроют обильные осадки. Японское метеорологическое агентство предупреждает, что даже небольшие дожди могут повысить риск наводнений и оползней в пострадавших от тайфуна районах, и призвало местное население сохранять предельную осторожность.

Министерство земельных ресурсов Японии сообщает, что тайфун "Хагибис" вызвал обрушение дамб на 68 реках в семи префектурах. По состоянию на 18 октября более 42 тыс. домов остаются затопленными, более 2,4 тыс. домов частично повреждены или разрушены. Более 4 тыс. человек в 13 префектурах все еще находятся в эвакуационных центрах. Около 130 тыс. домохозяйств лишены водоснабжения. В круглосуточные поисково-спасательные операции вовлечены около 110 тыс. полицейских, пожарных, сотрудников береговой охраны и сил самообороны. В префектуре Нагано по-прежнему закрыты 14 начальных, младших и старших средних школ, поскольку их здания затоплены или используются в качестве убежищ для эвакуации.

Премьер-министр Японии Синдзо Абэ заявил, что правительство выделит около $6,5 млн для помощи пострадавшим от тайфуна "Хагибис". Эта сумма будет выделена из резервного фонда национального бюджета на 2019 год. Средства будут использованы для доставки в затронутые тайфуном районы продуктов питания и средств первой необходимости, а также усиления поддержки пострадавшего населения.

Японская газета Mainichi Shimbun сообщает, что из-за последствий тайфуна "Хагибис" торжественный парад, посвященный вступлению на престол нового императора Японии Нарухито, перенесен на 10 ноября. Такое решение было принято 18 октября на заседании Кабинета министров Японии. При этом церемония возведения императора на престол и банкет по этому случаю состоятся, как и планировалось, 22 октября.

Как сообщалось ранее, тайфун "Хагибис" обрушился на Японию 12 октября. Из-за стихии полностью останавливалось железнодорожное и авиационное сообщение, произошли масштабные отключения электроэнергии и перебои в работе линий телефонной связи и интернета. В городах центральной части страны были зафиксированы сходы оползней и разливы рек.-0-

Фото Reuters

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