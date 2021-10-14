14 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Число жертв тайфуна "Компасу" на Филиппинах возросло до 30 человек. Об этом проинформировал пресс-секретарь президента республики Гарри Роке, сообщает ТАСС.

По данным спикера, в результате удара тайфуна "Компасу" погибли не менее 30 человек. "Три человека получили различные травмы, 14 числятся пропавшими без вести. 7 370 человек были перемещены в 124 эвакуационных центра. Ущерб от удара стихии в пострадавших регионах на севере страны оценивается в более чем 692 млн песо ($13,67 млн) ", - уточнил пресс-секретарь.

"Компасу" сформировался в Тихом океане 11 октября. Это уже 18-й по счету тропический шторм в Азии в этом сезоне. По предварительным оценкам, сегодня тайфун может достигнуть побережья центрального Вьетнама. Из-за угрозы стихии власти страны уже эвакуировали в безопасные районы свыше 250 тыс. человек".-0-