Число жертв тайфуна "Молаве" во Вьетнаме возросло до 33

2 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Наводнения и оползни, вызванные тайфуном "Молаве", привели к гибели 33 человек во Вьетнаме, еще 49 пропали без вести. Об этом сообщает Синьхуа со ссылкой на Национальный координационный комитет по борьбе с последствиями стихийных бедствий Вьетнама.

По данным комитета, смертельные случаи были зафиксированы в провинциях Куангнам, Нгеан, Даклак и Зялай, наиболее пострадавших от стихийного бедствия.

В результате наводнения разрушено 89 мостов и более 90 км дорог, образовано более 818,2 тыс. куб.м оползней. По состоянию на утро 2 ноября по местному времени в 161 коммуне Вьетнама все еще было отключено электричество.

"Молаве" стал девятым по счету тайфуном, обрушившимся в этом году на Вьетнам, и одним из самых сильных за последние 20 лет.-0-