Число жертв тайфуна на Филиппинах увеличилось до 10

2 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. По меньшей мере 10 человек погибли и трое пропали без вести на Филиппинах в результате тайфуна "Гони" (также известен как "Ролли"). Об этом заявили во время брифинга для журналистов, который транслировался на странице правительства в Facebook, представители Национального совета по снижению последствий бедствий в республике, сообщает ТАСС.

По данным Национального совета по снижению последствий бедствий, девять погибших, в том числе пятилетний ребенок, проживали в провинции Албай. Еще один человек умер в результате удара стихии в провинции Катандуанес. Что касается троих пропавших без вести, то все они из муниципалитета Гинобатан.

Согласно информации национального совета, тайфун затронул более 372 тыс. семей, или 2 млн человек. Эвакуировано почти 390 тыс. человек. Сумма нанесенного ущерба оценивается.

Отмечается, что порядка 8,5 тыс. домов были лишены электроснабжения. Многие дороги в регионе заблокированы или размыты, что мешает спасательным службам попасть в пострадавшие районы.

1 ноября супертайфун "Гони" вышел на сушу в филиппинской провинции Катандуанес и сначала ослаб до тайфуна, а потом превратился в тропический шторм. По информации местной службы атмосферных, геофизических и астрономических исследований, скорость ветра в эпицентре стихии составляла 34,7 м/с, а порывов - 47,2 м/с.-0-