Число жертв тайфуна "Раи" на Филиппинах достигло почти 400

28 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Число погибших из-за тихоокеанского тайфуна "Раи" на Филиппинах возросло до 397, сообщает ТАСС со ссылкой на Национальный совет по предупреждению рисков и ликвидации стихийных бедствий республики.

Согласно опубликованному отчету ведомства, всего известно о 397 погибших, 1147 пострадавших и 83 пропавших без вести. Между тем официально подтверждена гибель 59 человек, 74 пострадали и восемь числятся пропавшими без вести. Информация о гибели 338 человек, 1073 пострадавших и 75 пропавших находится на стадии проверки.

Стихия полностью разрушила более 167,4 тыс. жилых домов, пострадали 508,7 тыс. строений.

22-й в этом сезоне тайфун, получивший название "Раи", сформировался в западной части Тихого океана. 22 декабря президент Филиппин Родриго Дутерте объявил о введении на год режима чрезвычайного положения на территории шести пострадавших регионов.-0-