Число жертв тайфуна "Раи" на Филиппинах возросло до 208 человек

20 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Не менее 208 человек погибли из-за последствий тайфуна "Раи" на Филиппинах. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на газету Manila Bulletin, где были опубликованы данные полиции страны.
Согласно сведениям, 239 человек пострадали, еще 52 числятся пропавшими без вести. Ранее сообщалось о 169 жертвах.
Тайфун "Раи" стал 22-м в этом сезоне. Он сформировался 16 декабря в западной части Тихого океана, о чем сообщила метеорологическая обсерватория Гонконга. На Филиппинах были эвакуированы более 82 тыс. человек из-за приближения урагана.
По сведениям Национального центра гидрометеорологического прогнозирования Вьетнама, эпицентр тайфуна движется в сторону вьетнамской провинции Биньдинь.-0-
Фото AP Photo
Фото AFP