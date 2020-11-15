15 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Число жертв тайфуна "Вамко" на Филиппинах выросло до 67 по состоянию на утро 15 ноября, сообщает филиппинский портал Rappler.

Кроме того, по меньшей мере 21 человек был ранен, а 12 пропали без вести.

Ущерб сельскому хозяйству и инфраструктуре Филиппин оценивается в $34,4 млн, при этом было повреждено не менее 25,8 тыс. домов. Ожидается, что эти цифры будут расти по мере того, как регионы будут оценивать масштаб ущерба, нанесенного тайфуном.

Тайфун "Вамко" обрушился на Филиппины, когда они еще не оправились от тайфуна "Гони", в результате которого погибли не менее 25 человек.-0-