Число жертв теракта в мечети на севере Афганистана возросло до 150

9 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Число жертв теракта, произошедшего 8 октября в шиитской мечети Сеид-Абад в провинции Кундуз на севере Афганистана, возросло до 150. Об этом сообщила местная газета "Эттелаат-е руз" со ссылкой на источники во властных структурах региона, информирует ТАСС.

Ранее сообщалось о 100 погибших. Как уточняется, не менее 200 человек получили травмы различной степени тяжести. Среди погибших и раненых большое число детей и подростков.

Захватившее власть в Афганистане радикальное движение "Талибан" пообещало найти причастных к теракту боевиков группировки "Исламское государство в Хорасане", которая взяла на себя ответственность за случившееся.-0-