Число жертв теракта в Страсбурге возросло до пяти человек

17 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Скончался еще один пострадавший при стрельбе на рождественском рынке в Страсбурге, таким образом число жертв теракта возросло до пяти человек. Об этом сообщает информагентство Agence France-Presse.

Пятой жертвой страсбургского стрелка стал 36-летний уроженец Польши. Ранее сообщалось, что 14 декабря умер пострадавший при теракте 28-летний итальянский радиожурналист Антонио Мегалицци, который прибыл в Страсбург для освещения сессии Европейского парламента.

Утром 16 декабря более тысячи человек собрались в центре Страсбурга, чтобы почтить память жертв нападения. "Мы хотим показать, что мы продолжаем жить, даже если это трудно и тяжело", - подчеркнули участники церемонии.

Вечером 11 декабря 29-летний Шериф Шекатт открыл огонь рядом с рождественской ярмаркой в Страсбурге. Стрелку удалось уйти. В ходе спецоперации он оказал сопротивление и был застрелен. При убитом террористе нашли восемь запасных патронов. Ответственность за теракт в Страсбурге взяла на себя группировка "Исламское государство".-0-