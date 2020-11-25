Число жертв терроризма сократилось на 59% за последние 5 лет

25 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Число жертв терроризма в мире в 2019 году составило 13,8 тыс., сократившись в целом на 59% за последние пять лет. Об этом говорится в докладе "Глобальный индекс терроризма", который представил в Лондоне Институт экономики и мира, сообщает ТАСС.

Авторы доклада отмечают, что число людей, погибших от рук террористов, снижается пятый год подряд. По сравнению с 2018 годом, число жертв сократилось на 15%. Отмечается, что в прошлом году теракты, приведшие к гибели как минимум одного человека, были совершены в 63 странах, примерно в половине из них за атаками стояла группировка "Исламское государство" или близкие к ней структуры. Ущерб мировой экономике от действий боевиков оценивается в $16,4 млрд.

Как указывается в публикации, больше всего от террористов в 2019 году пострадали Афганистан, Ирак и Нигерия. Также в десятку самых опасных стран с точки зрения терроризма попали Сирия, Сомали, Йемен, Пакистан, Индия, Демократическая Республика Конго и Филиппины.

В то же время составители доклада подчеркивают, что в Европе и США, несмотря на уменьшение количества атак со стороны религиозных фанатиков, участились нападения праворадикальных экстремистов: их число по итогам прошлого года возросло на 250% по сравнению с данными пятилетней давности, достигнув, таким образом, самых высоких показателей за 50 лет.-0-