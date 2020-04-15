Число жертв торнадо в США возросло до 32

15 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. На юге США из-за нескольких десятков штормовых циклонов по меньшей мере 32 человека погибли, сообщает Deutsche Welle.

По данным национальной службы погоды США, скорость ветра в некоторых регионах достигала 145 км/ч. Сообщается о гибели девяти человек в штате Южная Каролина, столько же погибло в штате Теннесси. Другие смертельные случаи зарегистрированы в штатах Северная Каролина, Алабама и Арканзас.

По данным спасательных служб, в пострадавших районах более 1,3 млн человек временно остались без электричества. Чрезвычайное положение объявлено в Миссисипи и Луизиане.-0-