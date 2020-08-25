Число жертв тропического шторма "Лаура" на Гаити возросло до 20

25 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. По меньшей мере 20 человек стали жертвами тропического шторма "Лаура", прошедшего в ночь с субботы на воскресенье на Гаити, сообщает ТАСС со ссылкой на новостной портал HaitiLibre.

Ранее сообщалось о пяти погибших. По данным спасательных служб, серьезно пострадали юго-восточные и западные районы Гаити. Как заявляли власти, подтопления, ливни и порывы ветра могли повлиять на условия жизни более 2 млн жителей страны.

Скорость порывов ветра в пределах шторма "Лаура" во время его прохождения над территорией Гаити достигала 23 м/с.-0-