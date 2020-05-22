Число жертв циклона "Амфан" превысило 100 человек

22 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Жертвами циклона "Амфан", который обрушился на Индию и Бангладеш, стали по меньшей мере 103 человека. Об этом сообщает малайзийская газета New Straits Times.

На востоке Индии и в Бангладеш 22 мая начались восстановительные работы после самого мощного циклона за более чем 20 лет. "Амфан" оставил после себя полосу разрушений протяженностью в сотни километров. Основной удар стихии пришелся на штат Западная Бенгалия, число погибших здесь достигло 80 человек, сообщает индийская газета Hindustan Times. Ураганный ветер снес тысячи строений. Затоплен аэропорт Калькутты. Десятки тысяч домов остались без кровли, более 1 млн домохозяйств лишились электроснабжения. По словам местных властей, воздействие "Амфана" оказалось для штата Западная Бенгалия более разрушительным, чем пандемия коронавируса. Премьер-министр Индии Нарендра Моди отправился 22 мая в Западную Бенгалию и Одишу, чтобы оценить текущую ситуацию в двух штатах.

В Бангладеш также сообщают о сотнях поврежденных зданий, здесь уничтожены тысячи ферм по выращиванию крабов и креветок, электричества лишены свыше 10 млн человек, сообщает немецкая телерадиокомпания Deutsche Welle. В списках погибших, согласно официальным данным, 23 человека.

Первыми удар стихии 20 мая приняли острова Дигха (Индия, штат Западная Бенгалия) и Хатия (Бангладеш). Скорость ураганного ветра достигала 200 км/ч. Метеорологическое управление Индии классифицировало "Амфан" как суперциклонический шторм (наивысшая классификация шторма). В Индии были эвакуированы около 650 тыс. человек, в Бангладеш - 2,4 млн.

"Амфан" стал самым разрушительным ураганом в Бенгальском заливе после циклона 1999 года, унесшего около 10 тыс. жизней. Ситуация осложняется тем, что "Амфан" обрушился на регион в разгар пандемии коронавируса, это создает риск новых очагов заражения в одной из самых густонаселенных частей Азии. Размещение с соблюдением социальной дистанции сотен тысяч людей, пострадавших от урагана, становится большой проблемой. Тем временем число инфицированных COVID-19 Индии превысило 118 тыс. человек, причем 22 мая зафиксирован самый высокий прирост новых случаев - 6 тыс. А в Бангладеш подтверждено 28,5 тыс. случаев коронавируса нового типа.-0-