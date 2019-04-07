Число жертв циклона "Идай" в Африке увеличилось до 847 человек

7 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Число погибших в результате наводнений, вызванных тропическим циклоном "Идай" в Мозамбике, Малави и Зимбабве, возросло до 847 человек. Об этом сообщило агентство
Ранее генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш заявлял о более чем 700 погибших в результате циклона. По его данным, последствия стихии затронули около 3 млн человек, большая часть которых живет в Мозамбике.
Тропический циклон "Идай" привел к паводкам, которые разрушили дома и вызвали перебои с подачей электроэнергии в Зимбабве, Малави, Мозамбике.-0-
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