Число жертв циклона "Идай" в Африке увеличилось до 847 человек

7 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Число погибших в результате наводнений, вызванных тропическим циклоном "Идай" в Мозамбике, Малави и Зимбабве, возросло до 847 человек. Об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на данные ООН.

Ранее генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш заявлял о более чем 700 погибших в результате циклона. По его данным, последствия стихии затронули около 3 млн человек, большая часть которых живет в Мозамбике.

Более 700 человек погибли во время циклона "Идай" в Африке Предполагается, что число погибших в результате наводнений и оползней может превысить 1 тыс. Последствия стихии затронули около 3 млн человек, почти две трети из которых живет в Мозамбике.

Тропический циклон "Идай" привел к паводкам, которые разрушили дома и вызвали перебои с подачей электроэнергии в Зимбабве, Малави, Мозамбике.-0-