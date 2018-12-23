Число жертв цунами в Индонезии возросло до 168 человек

23 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Число жертв цунами в Индонезии возросло до 168, ранее сообщалось о 62 погибших, приводит данные индонезийского Агентства по предотвращению стихийных бедствий новостной портал Detik.
Еще около 745 человек пострадали, 30 человек считаются пропавшими без вести.
Местные власти признали, что в Индонезии отсутствует система раннего предупреждения о цунами, причинами которых становятся извержения вулканов. Руководитель центра по предотвращению землетрясений и цунами Агентства метеорологии, климата и геофизики Рахмат Трийоно рассказал, что инструменты раннего оповещения преимущественно связаны с тектоническими явлениями
Высота волн во время последнего цунами в ночь с 22 на 23 декабря из-за извержения вулкана Анак-Кракатау составляла около одного метра. До 25 декабря объявлена угроза возникновения высоких волн в Зондском проливе, разделяющем острова Ява и Суматра.-0-
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