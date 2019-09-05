Число жертв урагана "Дориан" на Багамах достигло 20 человек

5 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Не менее 20 человек стали жертвами урагана на Багамских островах, сообщает The Miami Herald со ссылкой на местные власти.

В частности, на островах Абако погибли 17 человек, на острове Большой Багама - трое. В процессе поисково-спасательной операции информация дополняется, поэтому число жертв еще может увеличиться.

ТАСС также информирует о почти 13 тыс. построек, которые повреждены или разрушены ураганом на Багамских островах. Затоплены значительные территории. Премьер-министр острова назвал "Дориан" самым большим национальным кризисом в истории страны.

Ураган "Дориан" обрушился на острова в воскресенье и сейчас находится в районе побережья американского штата Джорджия, движется в направлении Южной Каролины со скоростью около 3,5 м/с. Скорость ветра в границах урагана превышает 49 м/с. Ряд штатов США объявил о введении режима ЧС, из прибрежных зон были эвакуированы жители.-0-