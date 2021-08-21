Число жертв урагана "Грейс" в Мексике возросло до восьми

21 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Число жертв урагана "Грейс" в штате Веракрус на восточном побережье Мексики возросло до восьми человек, еще трое пропали без вести. Об этом сообщает ТАСС.

Семь человек погибли в городе Халапа, еще один в Поса-Рика-де-Идальго. Чрезвычайная ситуация продолжается. Местные власти призывают граждан соблюдать необходимые меры предосторожности и не покидать безопасные места. Более чем в 20 муниципалитетах Веракруса были зарегистрированы подтопления. К оказанию помощи населению привлекли военнослужащих и полицейских .

Циклон, набравший силу урагана третьей категории, достиг суши в районе небольшого населенного пункта Теколутла в Веракрусе и начал движение на юго-запад. Сейчас он потерял силу и превратился в тропический шторм, центр которого находится над штатом Мехико. Согласно подсчетам Федеральной комиссии по электричеству Мексики, "Грейс" оставил без электроснабжения около 0,56 млн пользователей в штатах Веракрус, Идальго, Пуэбла и Сан-Луис-Потоси.-0-