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03 сентября 2021, 08:55

Число жертв урагана "Ида" в США увеличилось до 41

Фото Associated Press
Фото Associated Press

3 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. По меньшей мере 41 человек погиб в результате ливней и наводнений, вызванных ураганом "Ида" в США, сообщает BBC.

Тропический шторм "Ида", который нанес серьезный ущерб штату Луизиана на юге США, накануне обрушился на штаты Нью-Йорк и Нью-Джерси.

В Нью-Йорке люди погибли в затопленных подвалах своих домов, одно тело было извлечено из перевернувшегося автомобиля. В Нью-Джерси один человек утонул в машине, на дом другого упало дерево. В обоих штатах введен режим чрезвычайной ситуации.

Президент США Джо Байден в своем обращении к нации 2 сентября заявил, что ураган "Ида", наводнения и лесные пожары свидетельствуют о климатическом кризисе. "Мы должны быть лучше подготовлены. Нужно действовать. Это одна из величайших проблем нашего времени. Но я уверен, что мы с этим справимся", - заверил американский президент.

По словам мэра Нью-Йорка Билла де Блазио, город переживает погодный катаклизм исторических масштабов. Во многих районах сильные затопления, из-за чего работа знаменитого Нью-Йоркского метрополитена и пригородных поездов оказалась практически парализована. Некоторые станции нью-йоркской подземки полностью затопило.

Из-за наводнений отменены сотни рейсов в международном аэропорту имени Джона Кеннеди и аэропорту Ла-Гуардия в Нью-Йорке, а также в Ньюарке, находящемся на территории соседнего штата Нью-Джерси.

2 сентября Национальный центр по наблюдению за ураганами из-за отголосков "Иды" объявил об угрозе наводнений на северо-востоке США. Циклон движется в северо-восточном направлении со скоростью около 45 км/ч, затрагивая штаты Нью-Йорк, Пенсильвания, Нью-Джерси, Мэриленд. Скорость ветра в его пределах не превышает 18 м/с. Специалисты предупреждают, что циклон сопровождается сильными осадками и грозит наводнениями.-0-

Фото Associated Press

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