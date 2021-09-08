Число жертв урагана "Ида" в США возросло до 71

8 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. По меньшей мере 71 человек стал жертвой ливней и наводнений, вызванных ураганом "Ида" в США, сообщает ABC News.

В частности, 15 человек погибли в южном штате Луизиана, где 7 сентября были подтверждены две новые смерти, связанные с ураганом. По меньшей мере 52 человека погибли на северо-востоке страны.

Президент США Джо Байден заявил, что ураган "Ида", наводнения и лесные пожары свидетельствуют о климатическом кризисе. "Мы должны быть лучше подготовлены. Нужно действовать. Это одна из величайших проблем нашего времени. Но я уверен, что мы с этим справимся", - заверил американский президент.

Ранее сообщалось, что тропический шторм "Ида" обрушился на штаты Луизиана, Нью-Йорк и Нью-Джерси. Без электроснабжения остались более 1 млн жителей Луизианы. Из-за наводнений отменены сотни рейсов в международном аэропорту имени Джона Кеннеди и аэропорту Ла-Гуардия в Нью-Йорке, а также в Ньюарке, находящемся на территории соседнего штата Нью-Джерси.

Национальная метеорологическая служба США предупредила о новых осадках в Луизиане, которые приведут к еще большим затоплениям.-0-