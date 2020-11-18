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18 ноября 2020, 12:53

Число жертв урагана "Йота" в карибском регионе возросло до 12

Фото Reuters
Фото Reuters

18 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. По меньшей мере 12 человек погибли в Центральной Америке и Колумбии в результате наводнений и оползней, вызванных ураганом "Йота". Об этом сообщает латиноамериканский телеканал Telesur TV.

Ранее сообщалось о шести погибших в результате стихийного бедствия в Никарагуа. Сейчас стало известно о гибели трех человек в Гондурасе, еще по одному человеку погибли в Сальвадоре, Колумбии и Панаме.

Наводнения и оползни нанесли огромный ущерб жилому фонду и инфраструктуре на обширной территории. Масштабы нанесенного ущерба еще предстоит подсчитать. Президент Колумбии Иван Дуке сообщил, что стихия нанесла колоссальный урон острову Провиденсия в Карибском море. Он практически полностью разрушен огромной силой урагана, пострадавшими числятся около 6 тыс. жителей Провиденсии.

Тропический шторм "Йота", сформировавшийся в Карибском море 14 ноября, затем превратился в ураган и достиг максимальной категории по шкале Саффира - Симпсона. Поздно вечером по местному времени 16 ноября он обрушился на карибское побережье Никарагуа. По пути к границе с Гондурасом ураган ослаб до тропического шторма. Пострадавшие регионы находятся в состоянии повышенной готовности, поскольку риск наводнений и оползней по-прежнему велик.-0-

Фото Reuters

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