Число жертв в Индии из-за муссонных ливней выросло до 18

17 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Число погибших в юго-западном индийском штате Керала в результате оползней, затоплений и обрушений, вызванных мощными муссонными ливнями, выросло до 18. Несколько десятков человек считаются пропавшими без вести, сообщает ТАСС со ссылкой на сайт газеты Hindustan Times.

Главный министр Кералы Пинарайи Виджаян рассказал, что местные власти обратились за помощью в проведении спасательных работ к армии, ВВС и ВМС. "Ситуация в некоторых районах штата действительно серьезная. Мы сделаем все возможное, чтобы спасти жизни людей", - подчеркнул он.

Интенсивность ливней, шедших непрерывно в минувшие сутки, к утру воскресенья стала снижаться, однако во многих районах остается угроза оползней и затоплений. Оползни отмечены в округах Коттаям и Иддуки, затопления зафиксированы в округах Патханамтитта, Эрнакулам, Триссур и Палаккад.

Плотины во многих районах Кералы с трудом справляются с объемами накопившейся воды, некоторые небольшие города и деревни оказались полностью отрезанным водой от внешнего мира.-0-