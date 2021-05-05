Число жертв в результате обрушения метромоста в Мехико возросло до 25

5 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Число жертв в результате обрушения пролета метромоста в столице Мексики увеличилось до 25. Имена погибших обнародовала во вторник поздно вечером в Twitter прокуратура мегаполиса, сообщает ТАСС.

"Прокуратура Мехико информирует, что тела всех погибших на 12-й линии столичного метрополитена были опознаны и переданы родственникам", - говорится в записи. В числе жертв оказался 13-летний ребенок.

Пролет метромоста в районе станции "Оливос" на юге Мехико обрушился в понедельник поздно вечером вместе со следовавшим по нему составом. Два вагона рухнули с высоты около 10 м. В связи с трагедией в стране был объявлен трехдневный траур. Линия, на которой произошла катастрофа, выведена из эксплуатации на неопределенный срок.-0-