Число жертв взрыва на газопроводе в Мексике выросло до двух

4 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Число жертв взрыва, на газопроводе в штате Пуэбла в центральной части Мексики, возросло до двух. Об этом сообщает ТАСС.

Умерла 62-летняя женщина, получившая ожоги второй и третьей степени 72% поверхности тела. При взрыве погиб еще один человек, порядка 15, в том числе шестеро детей, пострадали. По данным властей, в больницах остаются 13 человек, состояние нескольких из них оценивается как тяжелое.

Причиной чрезвычайного происшествия стала нелегальная врезка в газопровод. Взрыв разрушил и сильно повредил около 50 домов, более 2 тыс. жителей прилегающих к месту происшествия районов были эвакуированы. Власти привлекли к ликвидации последствий ЧП 1,4 тыс. человек.

В январе 2019 года в муниципалитете Тлауэлильпан в штате Идальго на месте нелегальной врезки в трубопровод с горючим прогремел взрыв. В тот момент там находились сотни людей, из которых порядка 70 погибли на месте, а еще более 60 позднее умерли в больницах от полученных ожогов и травм.