Число жертв взрыва в Бейруте увеличилось до 113

5 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Жертвами взрыва в Бейруте стали по меньшей мере 113 человек. Об этом заявил министр здравоохранения Ливана Хамад Хасан, сообщает ливанская радиовещательная корпорация LBCI.
На заседании Кабинета министров 5 августа Хамад Хасан сказал, что в результате ЧП пострадали более 4 тыс. человек, десятки числятся пропавшими без вести, более 300 тыс. остались без крова.
Правительство Ливана также приняло решение поместить всех руководителей бейрутского порта под домашний арест до определения ответственных за случившееся.
Взрыв в порту Бейрута произошел вечером 4 августа. Спасательная операция продолжается, из-под завалов извлекают выживших. По информации местных властей, причиной ЧП стала детонация хранившихся на складе в порту 2,7 тыс. т конфискованной таможенными службами в 2015 году аммиачной селитры. ЧП сравнивают по мощности со взрывом 1,8 тыс. т тротила. В Ливане объявлен траур. В Бейруте, признанном зоной бедствия, на две недели введен режим чрезвычайного положения.-0-