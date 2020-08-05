Число жертв взрыва в Бейруте увеличилось до 113

5 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Жертвами взрыва в Бейруте стали по меньшей мере 113 человек. Об этом заявил министр здравоохранения Ливана Хамад Хасан, сообщает ливанская радиовещательная корпорация LBCI.

На заседании Кабинета министров 5 августа Хамад Хасан сказал, что в результате ЧП пострадали более 4 тыс. человек, десятки числятся пропавшими без вести, более 300 тыс. остались без крова.

Около 250 тыс. человек остались без крова после взрыва в Бейруте Из-за взрыва в Бейруте оказалась повреждена половина административного района города. Глава Бейрута сравнил случившееся с бомбардировкой японских городов Хиросима и Нагасаки во время Второй мировой войны.

Правительство Ливана также приняло решение поместить всех руководителей бейрутского порта под домашний арест до определения ответственных за случившееся.

Взрыв в порту Бейрута произошел вечером 4 августа. Спасательная операция продолжается, из-под завалов извлекают выживших. По информации местных властей, причиной ЧП стала детонация хранившихся на складе в порту 2,7 тыс. т конфискованной таможенными службами в 2015 году аммиачной селитры. ЧП сравнивают по мощности со взрывом 1,8 тыс. т тротила. В Ливане объявлен траур. В Бейруте, признанном зоной бедствия, на две недели введен режим чрезвычайного положения.-0-

ВОЗ направила в Ливан медикаменты для лечения пострадавших при взрыве "Наши группы находятся на месте. Группа из нашего офиса в стране находится на месте. У нас там эксперты по логистике и другие специалисты", - отметил директор программы ВОЗ по чрезвычайным ситуациям в области здравоохранения Майкл Райан.