Число жертв взрыва в жилом доме в Ногинске выросло до пяти

9 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Число погибших в результате взрыва бытового газа в жилом доме в Ногинске выросло до пяти человек. Об этом ТАСС сообщили в Главном управлении МЧС по Московской области.

"Под завалами обнаружено тело пятого погибшего", - сказал собеседник агентства.

В экстренных службах уточнили, что нашли тело ребенка, остается неизвестной судьба двух человек.

Поисково-спасательная операция сейчас продолжается, на месте разбирают завалы. По последним данным, в результате происшествия пострадали 15 человек, в том числе два ребенка. Шесть пострадавших госпитализировали.-0-