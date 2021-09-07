Число жертв взрывов боеприпасов на юге Казахстана возросло до 16

7 сентября, Жамбылская область /БЕЛТА - КАЗИНФОРМ/. Число погибших в результате пожара и последующих взрывов на складе военной части в Жамбылской области на юге Казахстана возросло до 16.

"7 сентября 2021 года в городской больнице г.Тараз в результате травм, полученных 26 августа при тушении пожара на складе боеприпасов в Жамбылской области, скончался военнослужащий войсковой части 28349 капитан Кыргызалиев Ерлан Рыскулбекулы, 1983 года рождения", - говорится в сообщении Министерства обороны Казахстана.

Сообщается, что погибший был начальником отделения хранения боеприпасов и одним из первых приступил к работам по ликвидации возгорания на складе.

Ранее сообщалось о 15 погибших. Всего в результате взрывов пострадали 98 человек. Среди них порядка 50 сотрудников МЧС, которые получили ранения и травмы.

Сообщение о возгорании склада боеприпасов в/ч №28349 (инженерно-саперная бригада) Министерства обороны Казахстана близ села Кайнар Байзакского района поступило вечером 26 августа. Пожар повлек за собой более 10 взрывов. В связи с этим была организована эвакуация жителей близлежащих населенных пунктов. Позже местные власти объявили режим чрезвычайной ситуации техногенного характера в Байзакском районе.-0-