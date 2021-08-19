Число жертв землетрясения на Гаити превысило 2,1 тыс.

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19 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Число жертв землетрясения на Гаити возросло до 2189. Более 12 тыс. получили ранения. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на управление гражданской защиты республики.
Отмечается, что 1832 человека погибли в департаменте Юг, 218 - департаменте Гранд-Анс, 137 - департаменте Нипп и двое - департаменте Северо-Запад. Также зарегистрировано 12 268 раненых.
В результате разгула стихии разрушены или повреждены более 100 тыс. зданий. Спасатели продолжают поиски людей под завалами.
Землетрясение магнитудой 7,2 произошло в районе Гаити утром 14 августа. Очаг залегал на глубине 10 км. Серьезно пострадали департаменты Юг, Гранд-Анс и Нипп. Правительство страны на месяц ввело режим чрезвычайного положения.-0-