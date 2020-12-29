Число жертв землетрясения в Хорватии увеличилось до пяти

29 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Число погибших в результате сильного землетрясения, произошедшего во вторник в Хорватии, достигло пяти. Об этом рассказала Бранка Бакшич Митич, заместитель мэра города Глина, расположенного в центральной части страны, сообщает ТАСС.

"Погиб 20-летний молодой человек из Майске Поляне (часть города Глина), на него обрушился дом", - сказала Бранка Бакшич Митич. Она добавила, что еще три человека погибли в том же районе. Речь идет о трех мужчинах, двое из которых - отец и сын.

Землетрясение магнитудой 6,3 было зафиксировано во вторник в Хорватии. Эпицентр располагался в 46 км к юго-востоку от столицы страны Загреба. Очаг залегал на глубине 5 км.

Ранее газета Jutarnji list сообщила, что в хорватском городе Петриня к юго-востоку от Загреба погиб ребенок. Как информировало издание, в Петрине, которая вместе с городом Сисак оказалась ближе всего к эпицентру землетрясения, много разрушений. В частности, повреждены местная больница и детский сад. В Загребе, как передает корреспондент ТАСС, раскачивались здания. Толчки ощущались также в Белграде и юго-восточных регионах Австрии, в Италии и Словении. Работа словенской АЭС "Кршко" была временно приостановлена.-0-