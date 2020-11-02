Число жертв землетрясения в Измире возросло до 85

2 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Число жертв землетрясения в турецком Измире возросло до 85, сообщает агентство Анадолу.

По данным Управления по предотвращению и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций при правительстве Турции (AFAD), из 962 пострадавших 743 выписаны из больниц, лечение 219 человек продолжается. В отделениях реанимации остаются девять жителей западных регионов Турции, состояние четырех из них оценивается как тяжелое.

Поисково-спасательные работы продолжаются на завалах 8 жилых домов. Число граждан, извлеченных раненными из-под завалов, достигло 105.

Мощное землетрясение произошло 30 октября в море в 19 км к северо-западу от греческого острова Самос, оно ощущалось в Афинах и Стамбуле. Подземные толчки привели к обрушению по меньшей мере 20 домов в Измире, разрушения есть и в греческом городе Неон-Карловаси.-0-

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ФОТОФАКТ: Последствия землетрясения в Турции