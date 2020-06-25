Число жертв землетрясения в Мексике достигло десяти

25 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Число погибших в результате землетрясения на юге Мексики 23 июня достигло десяти человек. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на мексиканское министерство общественной безопасности и защиты граждан.

Есть данные о 10 погибших и 21 пострадавшем на юге страны, а также о двух травмированных в Мехико. В результате землетрясения повреждены более 2 тыс. жилых домов и 55 школ. Сейсмологи зафиксировали более 2 тыс. повторных подземных толчков, магнитуда самого сильного из которых достигла 5,5.

По данным специалистов, очаг землетрясения залегал на глубине 22,6 км, эпицентр находился недалеко от населенного пункта Крусесита. Подземные толчки ощущались в нескольких регионах, в числе которых Мехико, находящийся на расстоянии более 500 км от эпицентра.-0-