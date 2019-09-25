Число жертв землетрясения в Пакистане возросло до 34

25 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. По меньшей мере 34 человека погибли и 459 пострадали в результате разрушительного землетрясения, которое произошло на границе Пакистана и Индии. Подземные толчки в ряде регионов продолжаются, сообщает пакистанская газета The Express Tribune .

Состояние 160 раненых оценивается как критическое, заявили власти пострадавших пакистанских районов. Армия Пакистана начала ремонтные работы на разрушенных дорогах. "К завтрашнему дню небольшие транспортные средства смогут использовать дороги, пострадавшие от землетрясения", - заявили во время посещения наиболее пострадавшего округа Мирпур представители Национальной службы по борьбе со стихийными бедствиями.

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В ближайшее время в Мирпур будут доставлены 1 тыс. пакетов продовольственной помощи, а также палатки для тех, чьи дома повреждены или разрушены.

В Мирпуре перебои в электроснабжении, поскольку местная инфраструктура, включая трансформаторы и электрические опоры, серьезно повреждена.

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Как сообщалось ранее, землетрясение магнитудой 5,8 произошло 24 сентября на границе Пакистана и Индии. Эпицентр подземных толчков находился в 5 км к северу от пакистанского Джелама, очаг залегал на глубине 10 км. Подземные толчки ощущались на большей части территории Пакистана, включая такие крупные города, как Исламабад, Пешавар, Равалпинди и Лахор. О подземных толчках также сообщали в некоторых штатах на севере Индии, включая Пенджаб, Харьяну, Чандигарх и столичный регион Дели. О пострадавших и разрушениях там не сообщается.-0-