Число жертв землетрясения в Турции достигло 98

3 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Число жертв землетрясения в провинции Измир на западе Турции увеличилось до 98. Ранее была информация о 95 погибших. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Управление по чрезвычайным ситуациям Турции.

По последним данным турецких властей, погибли 98 граждан. Из 994 пострадавших из больниц выписаны 847 человек. В медучреждениях остаются порядка 147 травмированных. На месте разрушенных и сильно поврежденных зданий в Измире продолжаются поисково-спасательные работы.

Землетрясение магнитудой до 6,7 произошло 30 октября в акватории Эгейского моря между Грецией и Турцией. Подземные толчки вызвали разрушения в греческом городе Неон-Карловаси на острове Самос и в турецком Измире.-0-