Число жертв землетрясения в Турции возросло до 20

25 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Количество жертв от землетрясения на востоке Турции увеличилось до 20 человек. Более 1 тыс. получили ранения, сообщает ТАСС со ссылкой на Управление по чрезвычайным ситуациям и стихийным бедствиям страны.

Ранее сообщалось о 14 погибших и более 300 пострадавших. По уточненной информации, 14 человек погибли в провинции Элязыг, еще шесть - в провинции Малатья. Ранения получили по меньшей мере 1015 человек.

Землетрясение магнитудой 6,8 было зафиксировано 24 января в 20.55 по местному времени в восточной провинции Элязыг, население которой - около 400 тыс. человек. Очаг залегал на глубине 10 км. Подземные толчки ощущались также в Израиле, Ираке и Сирии.-0-