Число жертв землетрясения в Турции выросло до 25, пострадали более 800 человек

31 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Число жертв землетрясения в турецком Измире выросло до 25, пострадали более 800 человек, сообщает сайт Управления по предотвращению и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций при правительстве Турции (AFAD).

743 жителя пострадали в городе Измир, пять - в провинции Маниса, двое - в Балыкесире, 54 - в провинции Айдын.

На место происшествия были направлены почти 4 тыс. спасателей. Поисково-спасательные работы завершены в девяти зданиях в Измире, еще в восьми продолжают разбирать завалы.

AFAD направило в регион 960 палаток для стихийных бедствий, 4,5 тыс. одеял, 3 672 кровати.

Землетрясение магнитудой 6,6 произошло в Измире - третьем по величине городе Турции по численности населения - 30 октября. После мощного землетрясения последовал 341 более слабый толчок.-0-