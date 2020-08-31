Чистая прибыль "Газпрома" в I полугодии снизилась в 25 раз

31 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Полугодовая прибыль российской транснациональной энергетической компании "Газпром" упала в 25 раз. Такая информация следует из финансовых результатов компании, представленных в отчетности по Международным стандартам финансовой отчетности (МСФО) за шесть месяцев 2020 года, сообщает РБК.

Чистая прибыль компании, относящаяся к ее акционерам, составила за первое полугодие 32,919 млрд российских рублей. Это в 25,4 раза меньше, чем за первое полугодие 2019 года - тогда чистая прибыль составила 836,5 млрд российских рублей.

Полугодовая выручка сократилась с 4,076 трлн до 2,903 трлн российских рублей.

В отчетном периоде сильно сократились продажи "Газпрома" в Европу и другие страны (за исключением бывших стран СССР). Этот сегмент продаж упал в два раза - с 1,433 трлн российских рублей до 756 млрд. Если за первое полугодие 2019 года компания поставила в эти страны 117,9 млрд куб.м газа, то в 2020 году аналогичный показатель составил 98,2 млрд куб.м. Одновременно сократились продажи газа и в России - показатель упал с прошлогодних 518,2 млрд до 488,7 млрд российских рублей.

Падение выручки от продажи газа в Европу и другие страны "Газпром" объяснил падением объемов поставок и снижением средних цен, выраженных в российских рублях, на 38%, а в долларах - на 42%.-0-