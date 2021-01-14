Член Конгресса США намерена инициировать импичмент Байдена в первый его рабочий день

14 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Новый член Палаты представителей Конгресса США Марджори Тейлор Грин (республиканка от штата Джорджия) заявила о намерении внести на рассмотрение Конгресса проект резолюции об импичменте Джозефа Байдена в первый же его рабочий день на посту президента Соединенных Штатов, сообщает ТАСС.

"От имени американского народа я бы хотела объявить, что мы должны удостовериться в том, что наши лидеры являются ответственными. Мы не можем иметь президента Соединенных Штатов, готового злоупотребить президентскими полномочиями и который может быть легко подкуплен иностранными правительствами, китайскими энергетическими компаниями, украинскими энергетическими компаниями, поэтому 21 января я прибегну к статьям об импичменте в отношении Джо Байдена", - заявила Тейлор Грин в эфире телеканала Newsmax.

Тейлор Грин не уточнила, какие именно обвинения она собирается выдвинуть в отношении избранного президента для обоснования своей инициативы.-0-