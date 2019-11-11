Член Сената Боливии Жанин Аньес заявила, что станет и.о. президента

11 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Второй вице-спикер Сената парламента Боливии Жанин Аньес из оппозиционной партии "Демократическое единство" заявила, что возьмет на себя обязанности президента после отставки Эво Моралеса, сообщает ТАСС.

"Унитель" Жанин Аньес. Скриншот из видео телеканала

"В соответствии с конституцией, эту ответственность выпало принять на себя мне. Я делаю это только для того, чтобы созвать новые выборы", - сказала Жанин Аньес в эфире телеканала "Унитель".

Ранее Эво Моралес заявил, что подает в отставку с поста президента Боливии. Позже стало известно, что в отставку также подали вице-президент Боливии Альваро Гарсия Линера и спикер Сената Боливии Адриана Сальватьерра.

В Боливии 20 октября прошли президентские выборы. Согласно информации, которую опубликовал Высший избирательный суд, победу одержал действующий глава государства Эво Моралес. Его основной соперник - экс-президент Карлос Меса - заявил, что не признает победу Эво Моралеса в первом туре. После оглашения результатов волеизъявления в Боливии вспыхнули протесты и начались забастовки. Моралес объявил режим чрезвычайного положения и обвинил оппозицию в попытке организовать государственный переворот. 10 ноября на фоне непрекращающихся протестов лидер государства объявил о проведении новых президентских выборов.

Ряд латиноамериканских стран назвали ситуацию в Боливии госпереворотом. Обеспокоенность происходящими в республике событиями выразил и генсек ООН Антониу Гутерриш. Глава ООН, в частности, отметил важность урегулирования сложившейся ситуации мирным путем и проведения новых честных выборов.-0-