Член Сената Боливии Жанин Аньес заявила, что станет и.о. президента

11 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Второй вице-спикер Сената парламента Боливии Жанин Аньес из оппозиционной партии "Демократическое единство" заявила, что возьмет на себя обязанности президента после отставки Эво Моралеса, сообщает ТАСС.
"В соответствии с конституцией, эту ответственность выпало принять на себя мне. Я делаю это только для того, чтобы созвать новые выборы", - сказала Жанин Аньес в эфире телеканала "Унитель".
Ранее Эво Моралес заявил, что подает в отставку с поста президента Боливии. Позже стало известно, что в отставку также подали вице-президент Боливии Альваро Гарсия Линера и спикер Сената Боливии Адриана Сальватьерра.
В Боливии 20 октября прошли президентские выборы. Согласно информации, которую опубликовал Высший избирательный суд, победу одержал действующий глава государства Эво Моралес. Его основной соперник - экс-президент Карлос Меса - заявил, что не признает победу Эво Моралеса в первом туре. После оглашения результатов волеизъявления в Боливии вспыхнули протесты и начались забастовки. Моралес объявил режим чрезвычайного положения и обвинил оппозицию в попытке организовать государственный переворот. 10 ноября на фоне непрекращающихся протестов лидер государства объявил о проведении новых президентских выборов.
Ряд латиноамериканских стран назвали ситуацию в Боливии госпереворотом. Обеспокоенность происходящими в республике событиями выразил и генсек ООН Антониу Гутерриш. Глава ООН, в частности, отметил важность урегулирования сложившейся ситуации мирным путем и проведения новых честных выборов.-0-