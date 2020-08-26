ЧП в области общественного здоровья продлевается в Молдове до 15 сентября

26 августа, Кишинев /БЕЛТА - МОЛДПРЕС/. Национальная чрезвычайная комиссия общественного здоровья Молдовы приняла решение о продлении чрезвычайного положения в области общественного здравоохранения до 15 сентября. Следовательно, срок действия всех существующих ограничений также продлен.

При этом с 1 сентября гражданам, пересекающим границу Молдовы по направлению въезда и прибывающим из стран, находящихся в "зеленой" зоне (с низким риском заражения), не придется находиться в самоизоляции.

Также с 1 сентября будут вновь открыты школьные и дошкольные учреждения - по четким инструкциям и со строгим соблюдением санитарно-эпидемиологических норм. Решение возобновить работу школ принадлежит учредителям. Однако если учебные заведения не соответствуют необходимым условиям, они не получат разрешение на деятельность. Члены Национальной чрезвычайной комиссии общественного здоровья, комментируя открытие школ, подтвердили важность соблюдения трех золотых правил для предотвращения распространения вируса: гигиена рук, соблюдение социальной дистанции в 1 м и правильное ношение масок в закрытых помещениях и местах скопления людей.

По последним данным, в Молдове подтверждено свыше 33,8 тыс. случаев заражения COVID-19, с момента вспышки скончались 945 человек.-0-