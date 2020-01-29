Чрезвычайное положение объявлено на севере Чили из-за наводнений

29 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент Чили Себастьян Пиньера объявил о введении чрезвычайного положения из-за наводнения в пяти коммунах в регионе Атакама, расположенном на севере страны. Об этом, как сообщает ТАСС, он заявил в эфире телеканала 24 Opac.

Проливные дожди начались в регионе в середине января. Они привели к разливу рек и сходу оползней. Уже есть жертвы стихии, а также пропавшие без вести. Кроме того, повреждены или уничтожены около 100 домов. В некоторых населенных пунктах проводилась эвакуация.-0-