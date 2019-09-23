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В мире
23 сентября 2019, 15:53

Чрезвычайное положение объявлено в Индонезии из-за задымления от лесных пожаров

Фото Синьхуа
Фото Синьхуа

23 сентября, Пеканбару /БЕЛТА - АНТАРА/. Губернатор индонезийской провинции Риау объявил о введении чрезвычайного положения из-за задымления от лесных пожаров.

"С этого дня мы вводим чрезвычайное положение в связи с загрязнением воздуха в провинции Риау. Дети, беременные женщины и пожилые люди, больные астмой, будут направлены в больницу, - заявил губернатор. - Чрезвычайное положение будет действовать до 31 октября, если условия не изменятся, оно будет продлено".

Сообщается, что наиболее тяжелая ситуация сложилась в административном центре провинции Риау. Власти Индонезии направили более 14 тыс. человек для тушения пожаров, авиация ежедневно совершает облеты островов, распыляя специальные реагенты для формирования осадков. Однако эксперты полагают, что ситуация не улучшится как минимум еще месяц, пока не наступит сезон дождей.

Задымление от пожаров уже более двух недель наблюдается в разных районах Малайзии, где ранее были приостановлены занятия во многих школах, а сегодня временно прекращена работа некоторых аэропортов.-0-

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Индонезия пожар
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