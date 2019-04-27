27 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Вслед за столицей чрезвычайное положение ввели в Монреале – втором по величине городе Канады, сообщает "МИР 24" .

Сильный паводок топит улицы и дворы. Пострадали около пяти тысяч домов в Квебеке. Несколько зданий оказались в зоне, из которой пришлось срочно эвакуировать людей.

По прогнозам синоптиков, дожди продолжатся. Ситуацию усугубляет весенний паводок. Вода в реках постоянно прибывает.

Есть угроза прорыва плотины гидроэлектростанции. Службы экстренного реагирования постоянно откачивают воду. Сдержать водяные потоки пытаются мешками с песком.-0-