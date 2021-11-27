Чрезвычайное положение ввели в штате Нью-Йорк из-за COVID-19

27 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Губернатор американского штата Нью-Йорк Кэти Хокул объявила о введении в штате чрезвычайного положения до 15 января 2022 года из-за растущей заболеваемости COVID-19. Указ опубликован на сайте губернатора, сообщает ТАСС.

"Поскольку в Нью-Йорке наблюдается распространение COVID-19 со скоростью, не наблюдавшейся в штате с апреля 2020 года, поскольку число госпитализаций с COVID-19 за последний месяц увеличилось до более чем 300 в день, я объявляю чрезвычайное положение на всей территории штата Нью-Йорк до 15 января 2022 года", - говорится в указе.

Ранее CNN со ссылкой на Университет Джонса Хопкинса сообщила: число случаев COVID-19 в США вновь стало расти, увеличившись за минувшую неделю на 16% - примерно до 92 тыс. в сутки. Стало больше госпитализаций с COVID-19 (более 50 тыс. в сутки) и летальных исходов (более 1,1 тыс. в сутки).-0-